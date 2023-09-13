Город реализовал на торгах более 460 объектов в ЦАО с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Центральном административном округе реализовали свыше 460 объектов земельно-имущественных торгов с начала года. Туда вошли коммерческие помещения, нежилые здания, нестационарные торговые объекты и парковки, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Более половины из них – нежилые здания и коммерческие помещения. С начала года инвесторы приобрели и арендовали 244 таких объекта, за каждый из которых конкурировали в среднем шесть претендентов", – подчеркнул он.

Владельцы автомобилей принимают активное участие в торгах по продаже машино-мест в подземных паркингах и на многоуровневых наземных стоянках. С начала 2023 года горожане приобрели в центре 129 таких объектов.

"Спросом у инвесторов пользуются также нестационарные торговые объекты в ЦАО. В них победители торгов открывают кафе и пункты проката спортинвентаря, продовольственные и сувенирные магазины или самостоятельно размещают павильоны, киоски, торговые автоматы и другие НТО в коммерчески привлекательных местах, например в парках, на бульварах и возле вестибюлей метро", – добавил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

С начала года на аукционах реализовали 93 таких объекта, за один лот конкурировали по три участника.

Ранее город выставил на открытый аукцион два земельных участка под строительство объектов автообслуживания в ТиНАО и ЮЗАО. С победителями подпишут договоры на 2,5 года. Они смогут возвести на участках капитальные объекты под открытие автосервисов. Размер арендной платы будет определен в ходе торгов.

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