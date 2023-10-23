Город выставил на торги два павильона и киоск под кафе в парке "Фили"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги три нестационарных объекта под открытие точек общепита в парке культуры и отдыха "Фили". Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"На городские аукционы выставлены нестационарные торговые объекты – киоск площадью девять квадратных метров и два павильона по 115 квадратных метров каждый. С победителями подпишут договоры на право осуществления торговой деятельности", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Киоск располагается на главной аллее около центрального входа в парк. Один из павильонов находится на набережной, второй размещен по адресу Большая Филевская улица, дом 22, строение 13.

Арендаторы смогут продавать в киоске и павильонах блюда из полуфабрикатов высокой степени готовности, горячие и прохладительные безалкогольные напитки.

Стать участником торгов можно, подав заявку до 24 ноября. Аукцион состоится 29 ноября на платформе "Росэлторг". Подробная информация о торгах доступна на инвестиционном портале Москвы.

Ранее город выставил на торги земельный участок в Охтинском проезде в Молжаниновском районе Москвы. Инвестор сможет возвести на территории объект общепита. Площадь участка составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

