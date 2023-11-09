Город выставил на торги более пяти тысяч квадратных метров коммерческих площадей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ноябре город выставил на торги 5,2 тысячи квадратных метров коммерческих площадей, сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, все желающие могут приобрести для бизнеса 16 помещений практически любого формата: как небольшие, так и более крупные, подходящие для масштабных проектов. Площадь каждого из них варьируется от 120 до 567 квадратных метров.

Объекты расположены в разных округах Москвы – пять в центре города, четыре на востоке столицы, по два в САО и ЮАО, по одному в СЗАО, ЮВАО и ЮЗАО.

Участвовать в торгах могут как физические лица, так и представители бизнеса. Для этого необходимо зарегистрироваться на торговой площадке, получить электронную подпись, внести задаток в размере 20% от начальной стоимости лота и подать заявку на участие.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2023 года горожане и представители бизнеса приобрели у столицы 235 объектов недвижимости общей площадью 57,2 тысячи квадратных метров. Сумма сделок составила 4,4 миллиарда рублей.

При этом число заключенных договоров в третьем квартале 2023 года выросло в сравнении с аналогичным периодом 2022 года в полтора раза. Годом ранее было заключено 143 подобных соглашения.