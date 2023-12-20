Город выставил на торги право на реорганизацию участка бывшей промзоны Тушино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заявки открыли на право комплексного развития участка бывшей промзоны Тушино. Их будут принимать до 1 февраля следующего года, аукцион планируется на 8 февраля, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь участка составляет 46,3 гектара. Инвестор сможет построить 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в развитие участка оценивается свыше чем в 200 миллиардов рублей. По итогам реализации проекта здесь будет создано около 15 тысяч рабочих мест.

Начальная цена договора составляет 433,47 миллиона рублей.

"Сейчас на участке находятся устаревшие склады и автосервисы, простаивающие производства, большая часть территории не используется. По проекту в Южном Тушине планируется создать современное городское пространство со всей необходимой инфраструктурой", – указал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

На участке бывшей промзоны возведут 550 тысяч квадратных метров производственных, общественно-деловых и социальных объектов, включая школы и детские сады для более чем 1,7 тысячи детей, медицинский центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще на 550 тысяч квадратных метров будет жилая застройка.

Ранее проекты комплексного развития территорий утвердили в столичных районах Хорошёвском, Щукино и Коньково. Сергей Собянин отметил, что в трех районах возведут около 169 тысяч "квадратов" недвижимости, в том числе новостройки по реновации, школу и детский сад, а также офисы и другие объекты общественно-деловой застройки.

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