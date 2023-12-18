Участок под парковочное пространство выставили на торги в Красносельском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На городские торги выставили право на организацию плоскостной наземной парковки в Красносельском районе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Инвесторов приглашают к участию в аукционе на право размещения парковки на 31 машино-место поблизости от Комсомольской площади", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Участок располагается на Краснопрудной улице в районе дома № 18, строения 1. Рядом с ним есть жилые дома, офисы, универмаг "Московский", а также Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы.

Победитель сможет заключить договор с городом на пять лет. Размер ежегодной платы определят в ходе торгов.

После заключения договора инвестору предстоит установить дорожные знаки и разметку, а также установить щит с правилами парковки и условиями охраны. При необходимости там же можно установить шлагбаум и пункт охраны.

Подать заявку на участие в торгах можно до 19 января на площадке "Росэлторг". Аукцион состоится 23 января 2024 года в онлайн-формате.

До этого в Москве выставили на торги 38 парковочных мест в районе Восточное Измайлово. Большая часть машино-мест находится на подземном паркинге по адресу 15-я Парковая улица, дом 42, корпус 5. Здесь будет доступно 28 лотов, которые реализуют 26 и 29 января.

