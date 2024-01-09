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Новости

09 января, 11:45

Экономика

Число столичных экспортеров выросло почти на 40% за 2023 год

Число столичных экспортеров выросло почти на 40% за 2023 год

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Почти на 40% за 2023 год увеличилось число экспортеров, которые получили поддержку Москвы. Об этом сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

По ее словам, продукцию столичных брендов поставляют в Аргентину, Индонезию, Монголию и другие государства. Всего помощью Москвы воспользовались более 7,4 тысячи столичных компаний. Они обратились в Московский экспортный центр. Представители малого и среднего бизнеса при поддержке столицы заключили внешнеторговые контракты на общую сумму 9,9 миллиарда рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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