Собянин: производство лекарств в Москве за пять лет выросло почти в 2,5 раза

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Производство лекарств в Москве за пять лет увеличилось почти в 2,5 раза, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, в городе есть 95 фармацевтических предприятий, они обеспечивают работой более 15 тысяч человек. Градоначальник уточнил, что на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" создается один из мощнейших в стране кластеров по производству современных лекарств. В него входят 11 компаний, 8 заводов уже работают.

Собянин добавил, что фармкластер более чем на 80% закроет потребность в российских онкологических препаратах. Московские компании также выпускают вакцины, антибиотики, иммуномодуляторы, сыворотки и другое, заключил мэр.

Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания "Артселленс" (группа компаний "Промомед") стала обладателем статуса особой экономической зоны "Технополис "Москва". Отмечалось, что компания сформирует научно-исследовательскую лабораторию для создания новейших лекарств и приступит к производству биопрепаратов.

В октябре прошлого года Собянин сообщал, что производство лекарственных препаратов в столице увеличилось на 47,6% за восемь месяцев 2023 года. Как отметил градоначальник, с начала прошлого года по август заказчики получили препаратов более чем на 157 миллиардов рублей.

Собянин сообщил, что в Алабушеве построят новый биотехнический комплекс