Столичная фармкомпания начнет выпуск биотехнологических препаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Фармацевтическая компания "Артселленс" (группа компаний "Промомед") стала обладателем статуса особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Компания сформирует научно-исследовательскую лабораторию для создания новейших лекарств и приступит к производству биопрепаратов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В особой экономической зоне столицы сформировался мощный фармацевтический кластер: сегодня в него входят 11 компаний, восемь из них уже выпускают продукцию", – передает слова Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра подчеркнул, что компания "Артселленс" на площадке "Печатники" намерена создать лабораторию с опытно-производственным участком для разработки лекарств. В "Алабушеве" компания планирует выпускать биоаналоги патентованных препаратов для лечения социально значимых заболеваний. Инвестиции в проект составят порядка 4,3 миллиарда рублей. Кроме того, в компанию смогут трудоустроиться свыше 400 специалистов.

В настоящее время на получение налоговых льгот и преференций могут рассчитывать 93 высокотехнологичных предприятия ОЭЗ Москвы.

"Артселленс" будет производить 150 килограммов субстанции в год, или порядка 750 тысяч флаконов препарата. В "Печатниках" смогут трудоустроиться порядка 150 специалистов, а в "Алабушеве" – не менее 260.

"На первом этапе реализации проекта предприятие будет производить дженерики для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, их локализация составит от 60 до 85 процентов", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" открыл научно-технический центр по разработке лекарственных препаратов. Специалисты будут разрабатывать импортозамещающие биопрепараты для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

Разработку препаратов для лечения различных заболеваний начнут в "Технополисе "Москва"