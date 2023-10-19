ОЭЗ "Технополис "Москва" стала лауреатом премии в области устойчивого развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" стала лауреатом в номинации "Проект, направленный на достижение целей устойчивого развития" премии ESG Excellence Award 2023. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Церемония вручения наград состоялась в рамках форума "Устойчивое развитие территорий и человеческого потенциала". Он проходил в Москве 11 и 12 октября.

По словам Ефимова, в ОЭЗ "Технополис "Москва" стали внедрять принципы экологического, социального и корпоративного управления (ESG). Многие резиденты зоны уже используют в управлении бизнесом стандарты ESG и применяют ресурсосберегающие технологии, раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов углекислого газа, сказал он.

Заммэра также добавил, что в следующем году будут заключены до десяти новых соглашений, концепцию устойчивого развития освоят свыше 20% работающих на территории ОЭЗ предприятий.

Как рассказал гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев, сотрудничество с резидентами в сфере устойчивого развития – это проект, направленный на модернизирование как самой особой экономической зоны Москвы, так и расположенных на ее территории компаний.

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" открыл научно-технический центр по разработке лекарств. Сотрудники будут работать над импортозамещающими биопрепаратами для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

Разработку препаратов для лечения различных заболеваний начнут в "Технополисе "Москва"