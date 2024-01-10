Собянин рассказал о системной поддержке малого бизнеса в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 2,7 тысячи предпринимателей воспользовались гарантийной поддержкой города на общую сумму более 65 миллиардов рублей в прошлом году. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что бизнес требует больших финансовых вложений, особенно на этапе запуска. Чтобы получить кредит, нужно залоговое обеспечение, но предоставить его могут не все предприниматели, уточнил он.

По его словам, Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы помогает решить данную проблему, это крупнейшая гарантийная организация в стране. Она предоставляет поручительство на сумму до 100 миллионов рублей и покрытие до 70% от суммы кредита.

Собянин считает, что это помогает предпринимателям рассчитывать на более выгодные условия кредита в банке. За последние четыре года количество договоров поручительства увеличилось более чем в пять раз, заключил градоначальник.

В ноябре прошлого года Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. По его словам, это одна из самых востребованных мер поддержки.

В августе мэр рассказал, что с начала 2023 года столичные власти выделили на поддержку малого и среднего бизнеса более 19 миллиардов рублей. Помощь получили свыше 2,5 тысячи предприятий столицы.

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