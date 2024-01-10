Торговля и консалтинг стали самыми популярными сферами у индивидуальных предпринимателей

Торговля, строительство и консалтинг стали, по мнению экспертов, самыми популярными сферами у индивидуальных предпринимателей. Их число в Москве за 2023 год увеличилось на 10%. Всего в Москве за 2023 год зарегистрировались более 400 тысяч индивидуальных предпринимателей.

С чем связан такой рост? Что выгоднее: оформить ИП или статус самозанятого? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.