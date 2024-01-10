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10 января, 07:15

Экономика

Торговля и консалтинг стали самыми популярными сферами у индивидуальных предпринимателей

Торговля и консалтинг стали самыми популярными сферами у индивидуальных предпринимателей

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Торговля, строительство и консалтинг стали, по мнению экспертов, самыми популярными сферами у индивидуальных предпринимателей. Их число в Москве за 2023 год увеличилось на 10%. Всего в Москве за 2023 год зарегистрировались более 400 тысяч индивидуальных предпринимателей.

С чем связан такой рост? Что выгоднее: оформить ИП или статус самозанятого? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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