10 января, 07:15Экономика
Торговля и консалтинг стали самыми популярными сферами у индивидуальных предпринимателей
Торговля, строительство и консалтинг стали, по мнению экспертов, самыми популярными сферами у индивидуальных предпринимателей. Их число в Москве за 2023 год увеличилось на 10%. Всего в Москве за 2023 год зарегистрировались более 400 тысяч индивидуальных предпринимателей.
С чем связан такой рост? Что выгоднее: оформить ИП или статус самозанятого? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.