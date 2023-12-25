Путин наделил кабмин РФ правом снижать пошлины на экспорт в дружественные страны

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Владимир Путин наделил российский кабмин новыми полномочиями, позволив ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные государства. Указ президента РФ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения вносятся в законы "О таможенном тарифе" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Теперь российское правительство сможет снижать на срок до полугода экспортные пошлины и утверждать на срок до одного года тарифные квоты. Речь идет о пониженных или нулевых ставках таможенных пошлин на вывоз в дружественные государства товаров в рамках определенного объема, следует из документа.

Как уточнил Михаил Мишустин, кабмин получит право задействовать гибкий инструмент тарифных преференций для стимулирования роста поставок в дружественные страны зерна, удобрений и сырья. Нововведение позволит помочь российским компаниям, против которых были введены санкции, а также регионам, где изменение логистических цепочек привело к увеличению транспортных издержек.

Согласно указу президента, правительство также получило право:

устанавливать порядок мониторинга цен на товары и иных финансовых индикаторов для расчета ставок экспортных пошлин;

определять метод и порядок распределения части объема тарифных квот на ввозимые товары между новыми участниками внешнеторговой деятельности;

вводить порядок применения мер нетарифного регулирования, которые утверждаются в одностороннем порядке в соответствии с международными договорами РФ;

определять порядок лицензирования в сфере внешней торговли товарами.

Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович пояснила, что теперь кабмин сможет вводить право выдачи лицензий на импорт или экспорт с соблюдением тех или иных условий компаниями.

Вместе с тем документ уточнил правила расчета цен на нефть Urals. В настоящее время средняя цена используется для расчета экспортной пошлины на нее. С 1 января следующего года среднее значение ежедневных цен на Urals за все дни торгов в течение месяца при поставках в морские порты Северо-Западного и Южного федеральных округов РФ будет увеличиваться на стоимость транспортировки нефти по морю до средиземноморского и роттердамского рынков нефтяного сырья.

Правительство, в свою очередь, сможет нарастить дисконт Urals к котировке North Sea Dated для периодов мониторинга с 15 ноября 2023 года по 14 ноября 2026 года.

Ранее кабмин РФ продлил тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов черных металлов до 30 июня 2024 года. При экспорте в рамках квоты пошлина будет составлять 5%, однако не менее 15 евро за тонну.

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