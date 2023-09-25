Минторг США внес в черный список пять компаний из РФ

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Минторг США внес в черный список пять компаний из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, размещенное в Федеральном реестре.

В заявлении говорится, что пять российских организаций (ООО "Девайс Консалтинг", ООО "Грант Инструмент", "СМТ Айлоджик", "Стрелой" и ВСМПО-АВИСМА) были включены в черный список из-за нарушений экспортного контроля США, включая помощь подсанкционным компаниям.

Кроме того, в черном списке оказались еще некоторые компании из ФРГ, КНР, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана. По информации уведомления, эти организации "действовали в противовес интересам национальной безопасности или внешней политики США".

В общей сложности в черный список попали 28 компаний, добавляется в сообщении.

Ранее Минторг США ввел новые экспортные ограничения против 11 структур, в числе которых оказались две российские фирмы. В черный список вошли 11 структур из Мьянмы, Китая, Никарагуа и России. Среди российских фирм под ограничениями оказались "Авиатех" и "Авиазапчасть".

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