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Глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что от введенных против Москвы санкций страдают и обычные граждане, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ее интервью The Washington Post.

По словам министра, российский народ должен понимать, что за события на Украине "нужно платить".

"Да, от санкций страдают обычные граждане… Но я не думаю, что у нас есть выбор. Россия и российский народ понимают, что за ведение такой несправедливой и незаконной войны нужно платить. И нам важно это показать", – подчеркнула Валтонен.

Ранее политолог Антон Орлов заявил, что Америка продолжает тратить деньги на антироссийские настроения в Восточной Европе, чтобы сохранить у власти лидеров этих стран, ведь они лояльны США. При этом граждане стран Прибалтики, Молдавии, Польши устали от беженцев, инфляции и военных действий, уточнил он.



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