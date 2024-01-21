Wildberries восстанавливает логистику после пожара в Шушарах – гендиректор компании

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Компания Wildberries работает в круглосуточном режиме над скорейшим восстановлением логистики после пожара на складе в Шушарах Ленинградской области. Об этом заявила гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале компании.

Глава Wildberries также поблагодарила за слова поддержки партнеров компании, продавцов и клиентов.

"Благодаря вашей поддержке мы станем сильнее и с честью пройдем этот путь", – добавила Бакальчук.

Пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах утром 13 января. Площадь возгорания изначально составляла тысячу квадратных метров, потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов".

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе ликвидировали открытое горение.

Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.

Половина продавцов получили первые компенсации после пожара на складе Wildberries