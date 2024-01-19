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Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован – СМИ
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге не было застраховано. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники на рынке страхования.
Как рассказали собеседники издания, компания вела переговоры о заключении страхового договора, однако до стадии его подписания не дошло. Еще один источник сообщил, что застрахован на складе был только товар, а само здание – нет.
В Wildberries заявили, что не могут разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений, однако представитель компании добавил, что сгоревший в пожаре товар был застрахован.
Пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах утром 13 января. Площадь возгорания изначально составляла тысячу квадратных метров, потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов".
Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе ликвидировали открытое горение.
Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.
В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.
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