В главном офисе Wildberries проводят обыски в связи с пожаром в Шушарах

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В главный офис Wildberries, который расположен в Москве, пришли с обыском сотрудники полиции по причине возгорания, произошедшего на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в телеграм-канале маркетплейса.

Маркетплейс заинтересован в оперативном выявлении причин произошедшего, поэтому компания взаимодействует со следствием и предоставляет им все необходимые данные.

Также онлайн-ретейлер подчеркнул, что проводимые следователями обыски никак не влияют на работу Wildberries, поэтому маркетплейс работает в штатном режиме.

"Во всех объектах Wildberries проходят проверки пожарной безопасности, в том числе в офисах. Проверяются системы безопасности и документация по всем объектам", – добавил источник РБК.

Пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах утром 13 января. Площадь возгорания изначально составляла тысячу квадратных метров, потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов".

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе ликвидировали открытое горение.

Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.



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