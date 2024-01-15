Система пожаротушения на складе Wildberries в Петербурге не сработала – СМИ

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Автоматическая система пожаротушения на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, где произошел пожар, по предварительной информации, не сработала в момент возгорания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства напомнил, что автоматические системы пожаротушения обязательно должны устанавливаться на высокостеллажных объектах хранения. По его данным, на складе Wildberries были установлены все системы противопожарной защиты, в том числе автоматическое пожаротушение.

Информацию о том, что система пожаротушения не сработала, подтверждают очевидцы, добавил источник издания. Возгорание возникло на стеллажах, по предварительной версии, из-за короткого замыкания, добавил он.

"Все эти вопросы будут выяснять уже в ходе расследования", – заключил собеседник.

Пожар произошел на складе Wildberries утром 13 января. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, а потом она увеличилась до 50 тысяч.

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе удалось ликвидировать открытое горение.

Региональный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценили в 10 млрд рублей