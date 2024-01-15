Wildberries опроверг данные о несработавшей сигнализации на складе в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Следком"

Компания Wildberries опровергла информацию о несработавшей пожарной сигнализации на складе в Санкт-Петербурге в Шушарах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлера.

В компании уточнили, что пожарная сигнализация сработала штатно в 07:20 утра, благодаря чему оперативно эвакуировали 1 200 занятых на складе.

Ранее агентство со ссылкой на оперативные службы сообщало, что автоматическая система пожаротушения, по предварительной информации, не сработала в момент возгорания. Собеседник издания добавлял, что соответствующие данные подтверждают очевидцы.

Пожар произошел на складе Wildberries утром 13 января. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, а потом она увеличилась до 50 тысяч.

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе удалось ликвидировать открытое горение.

Региональный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценили в 10 млрд рублей