Бакальчук заявила, что ее муж не участвует в управлении Wildberries

Фото: телеграм-канал "Татьяна Бакальчук"

Владислав Бакальчук владеет небольшой долей в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией, заявила основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в ее телеграм-канале.

"Что касается бизнеса: у Владислава действительно 1% акций, что подтверждено вот этим документом. И он не принимает участия в управлении компанией", – рассказала она.

Бакальчук также подтвердила начало бракоразводного процесса со своим мужем. Она заявила, что не понимает, для чего и с какой целью ее муж вводит в заблуждение других людей и подчеркнула, что речи о рейдерском захвате бизнеса не идет.

"Я жива-здорова. Ни от кого не прячусь и ничего не скрываю", – отметила Бакальчук.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком, после беседы с которым он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с ситуацией по объединению компании Wildberries с группой Russ Outdoor. Тогда бизнесмен заявил, что в компании происходит "рейдерский захват".

Сама Бакальчук, в свою очередь, опровергла эту информацию, и заявила, что причинами изменений в фирме стал развод с ее мужем. Кроме того, по ее словам, с супругом было все согласовано.

Группа Russ Outdoor, которая проходит объединение с компанией Wildberries, также заверила общественность, что компании продолжают работу в стабильном режиме, а все обязательства исполняются в полном объеме.

