Гендиректор Wildberries Бакальчук подала в суд иск о расторжении брака

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Основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук подала исковое заявление к своему супругу Владиславу Бакальчук в Савеловский суд Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Отмечается, что предметом заявленного иска стали требования, касающиеся семейных правоотношений.

"В настоящий момент решение о принятии искового заявления к производству не принято", – говорится в сообщении.

В своем телеграм-канале Бакальчук подтвердила информацию о подаче заявления о расторжении брака.

В конце мая в столичном мировом судебном участке был зарегистрировали иск певицы Алсу о расторжении брака с Яном Абрамовым. 2 июля артистка направила в Савеловский суд Москвы заявление о разделе совместно нажитого имущества.

