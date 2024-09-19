Суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries

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Басманный суд Москвы арестовал шестерых участников перестрелки у офиса Wildberries. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и заключил под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 18 ноября 2024 года, Сайфулаева А. А., Коноплева И. С., Нурматова М. Х., Канаева Р. М., Ефремова А. В., Мажиева М. Х. по делу о стрельбе у офиса Wildberries", – заявили в пресс-службе.

Меру пресечения сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку Басманный суд изберет 20 сентября в закрытом режиме.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась осуществить захват офисов Wildberries в Москве.

Сперва Бакальчук сообщила, что были ранены трое человек, однако впоследствии СК РФ опубликовал обновленные данные, согласно которым 7 человек пострадали и еще двое погибли.

Основательница Wildberries заявила, что произошедшее в тот день было неудачным рейдерским захватом, а информацию о якобы переговорах, на которые пришла группа людей, – абсурдом, так как об этом никто не договаривался.

Владислав Бакальчук, в свою очередь, объяснял, что приезжал с коллегами в офис Wildberries для переговоров, по результатам которых хотел остановить строительство складов компании. Однако, по его словам, на входе на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав этим вооруженный конфликт.

В результате Бакальчука задержали на 48 часов. Следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство".

В конце июля Владислав Бакальчук указал на то, что группа Russ Outdoor при попытке объединиться с Wildberries занимается "рейдерским захватом". Однако Татьяна Бакальчук опровергла это заявление. Она объяснила, что все изменения в фирме связаны с бракоразводным процессом с ее мужем, который владеет 1% в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

30 июля основательница Wildberries направила в суд иск о расторжении брака, однако ее супруг склоняется к тому, что из-за отсутствия брачного договора компания и совместно нажитое с Татьяной имущество будет поделено пополам.

