Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение по четырем статьям

Фото: телеграм-канал "Владислав Бакальчук"

Сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по четырем статьям, сообщила защита предпринимателя в его телеграм-канале.

Его обвиняют в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Бакальчук задержан на 48 часов.

Адвокаты обвиняемого назвали произошедшее вопиющим и беспрецедентным нарушением прав своего подзащитного.

"Человек, на которого было совершено покушение в центре Москвы на глазах у десятка свидетелей, внезапно сам стал обвиняемым по целому ряду уголовных дел. Несмотря на показания очевидцев и видеозаписи, подтверждающие, что огонь был открыт изнутри офиса, представителями другой стороны конфликта", – говорится в сообщении.

18 сентября основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина совершила попытку захвата офисов Wildberries в Москве.

Изначально она сообщала о трех раненых. Однако позже СК заявил о семи пострадавших и двух погибших.

Основательница Wildberries назвала случившееся неудачным рейдерским захватом, а заявления о якобы переговорах – абсурдом, так как о переговорах никто не договаривался.

При этом сам Бакальчук заявил, что приехал с коллегами в офис Wildberries для переговоров, связанных с остановкой строительства складов компании. По его словам, на входе на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав этим вооруженный конфликт.

В конце июля Бакальчук назвал объединение Wildberries с группой Russ Outdoor "рейдерским захватом". Но основательница компании опровергла это заявление. Она отмечала, что изменения в фирме произошли из-за ее развода с мужем, который владеет 1% в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией. 30 июля она направила иск о расторжении брака.

Тогда же сооснователь Wildberries заявлял, что не составлял с Бакальчук брачный договор, поэтому компания и совместно нажитое в браке имущество будет поделено пополам при разводе.

