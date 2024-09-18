Компания Wildberries заявила о штатной работе всех пунктов и сервисов

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Все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают в штатном режиме на фоне незаконных попыток по захвату сразу двух офисов компании. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"Текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются на наших ПВЗ. Wildberries продолжает обеспечивать доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома", – сказано в сообщении.

По версии пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ, стрельбу в офисе Wildberries в столичном бизнес-центре "Романов двор" начали люди, сопровождавшие сооснователя онлайн-ретейлера Владислава Бакальчука. Из-за этого пострадали правоохранители и сотрудники охраны бизнес-центра, уточняется в сообщении.

"Это доказывает, что никаких переговоров не планировалось", – отметили в пресс-службе.

Также в компании напомнили, что доступа в офис Wildberries у Бакальчука нет, несмотря на то что он владеет 1% в ООО "Вайлдберриз". В связи с этим, как утверждает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ, он не является сотрудником онлайн-ретейлера и может лишь направить запрос на предоставление документов по деятельности компании.

Как заявила основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, 18 сентября группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве.

Она назвала попытку проникновения в офисы компании неудачным рейдерским захватом, а заявление о переговорах – абсурдом, поскольку никто о переговорах не договаривался. Бакальчук также потребовала от правоохранителей взять на контроль эту ситуацию.

По ее данным, в результате ранены три человека. СМИ со ссылкой на правоохранительные органы уточнили, что после произошедшего были задержаны около 10 человек.

В свою очередь, сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что 18 сентября приехал с коллегами в офис Wildberries в Романовом переулке для переговоров по поводу остановки строительства складов Wildberries. Однако, по его словам, на входе их атаковала служба охраны и неизвестные люди, которые спровоцировали вооруженный конфликт.

В конце июля Владислав Бакальчук, комментируя объединение компании Wildberries с группой Russ Outdoor, заявил, что в компании происходит "рейдерский захват".

Сама Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате. По ее словам, причиной изменений в фирме стал развод с ее мужем. Она также заявила, что Владислав владеет небольшой долей (1%) в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией. Исковое заявление к супругу она подала 30 июля.

Владислав Бакальчук позже заявил, что они с женой не составляли брачный договор, поэтому компания и совместно нажитое в браке имущество будет поделено пополам при разводе.

