Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг Wildberries

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Кремль не будет вмешиваться в ситуацию вокруг объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что власти не могут влезать в семейные или бизнес-отношения.

"Мы не являемся исполнителями, а дело за какими-то корпоративными действиями. <...> Поэтому эта тема вне нашей компетенции", – пояснил представитель Кремля.

23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с ситуацией по объединению компании Wildberries с группой Russ Outdoor из-за слов Владислава Бакальчука, супруга основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, о захвате компании.

Сама Бакальчук опровергла информацию о рейде, уточнив, что причиной изменений в фирме стал развод с ее мужем, с которым, по ее словам, все было согласовано. Она также заявила, что Владислав владеет небольшой долей (1%) в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией. Татьяна добавила, что не понимает, для чего и с какой целью ее супруг вводит в заблуждение других людей.

В Russ Outdoor также сообщили, что компании продолжают работу в стабильном режиме, а все обязательства исполняются в полном объеме.

Позже Владислав Бакальчук заявил, что они с женой не составляли брачный договор, поэтому компания и совместно нажитое в браке имущество будет поделено пополам при разводе. При этом он добавил, что попытается сохранить семью.

В свою очередь, адвокат Сергей Жорин заявил, что Владислав при разводе не сможет получить половину акций Wildberries даже при отсутствии брачного договора. Он объяснил, что во многих уставах компаний прописаны антирейдерские пункты, согласно которым в случае раздела имущества одним из учредителей второй супруг не может претендовать на половину доли. Таким образом, по его словам, по документам мужчина может получить лишь половину стоимости этих акций.