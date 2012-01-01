Муж основательницы Wildberries заявил, что Татьяна Бакальчук ушла из семьи в апреле

Объединение Wildberries и рекламной группы Russ обернулось скандалом: супруг основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук заявил, что под видом этого процесса отнимается семейный бизнес. Однако сама предпринимательница отвергла все слухи о рейдерском захвате и сообщила о намечающемся разводе с мужем. Что происходит вокруг популярной торговой площадки, разбиралась Москва 24.

Рейдерский захват?

Скандал вокруг Wildberries разгорелся после того, как муж основательницы бизнеса Татьяны Бакальчук Владислав рассказал Рамзану Кадырову – своему давнему знакомому – о проблемах в семье. Кадры встречи глава Чечни опубликовал в своем телеграм-канале.

На видео Владислав поделился с Кадыровым, что жена ушла из дома и "связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отнимает бизнес". Таким образом он прокомментировал новости о партнерстве Wildberries с оператором наружной рекламы Russ, о чем пресс-служба маркетплейса объявила еще в середине июня.

Кадыров назвал подобную ситуацию "рейдерством" и пообещал не дать разрушить семью. Также он написал в телеграм-канале, что жену Владислава "оградили" от мужа и семерых детей, которых воспитывает пара, и супруги якобы "не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее".



Бакальчук. – Прим. ред. ) и защитить законный бизнес.

Рамзан Кадыров глава Чечни Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну () и защитить законный бизнес.

Кадыров также заявил, что "рычаги рейдерского процесса" находятся в руках главы Russ Роберта Мирзояна, его брата Левана, а также "нескольких известных кавказцев". Также глава Чечни поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться в ситуации.



Однако сама Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries и подчеркнула, что ее супруг лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной с Russ компании. Кроме того, Владислав не принимает участия в управлении маркетплейсом: ему принадлежит только 1% акций.

По словам Татьяны, объединение с Russ необходимо для развития бизнеса.





Татьяна Бакальчук основательница Wildberries Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка.

При этом Бакальчук заявила, что между ней и Владиславом начался бракоразводный процесс. От озвучивания других подробностей своей личной жизни бизнесвумэн отказалась.

Муж не сдается

Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о рейдерском захвате Wildberries

Позднее Владислав Бакальчук заявил журналистам, что сделает все для сохранения семьи и бизнеса. По его словам, до появления в их жизни братьев Мирзоян в доме царила гармония.





Владислав Бакальчук муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане. Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю все, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей.

В беседе с РБК он пояснил, что супруга ушла из дома еще в апреле, а в июле отстранила его от работы в компании. Об объединении Wildberries и Russ, чьи обороты меньше в 100 раз, ему рассказали уже постфактум, утверждает мужчина.

"При этом предложив в рамках совместной компании мне долю 10%, ей – 10%, а 80% получает Russ", – объяснил он.

Владислав также подчеркнул, что бракоразводный процесс с женой еще не обсуждал. Однако в случае раздела совместного имущества бизнес будет делиться поровну, поскольку брачного договора у них нет, считает супруг предпринимательницы.

Высокие отношения

Ситуацию комментировал даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что вмешиваться в семейные и бизнес-процессы Кремль не имеет права.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы не являемся исполнителями, а дело за какими-то корпоративными действиями. И мы не можем вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения. Поэтому эта тема вне нашей компетенции.

Ситуацию вокруг бракоразводного процесса прокомментировал также юрист Сергей Жорин. По его мнению, даже при отсутствии брачного договора Владислав Бакальчук не сможет претендовать на половину акций Wildberries.

"В большинстве уставов прописаны так называемые антирейдерские пункты, которые говорят, что в случае раздела имущества одним из акционеров или учредителей второй супруг не может претендовать на половину доли или половину акций, он может претендовать лишь на половину стоимости этих акций", – отметил Жорин.

При этом юрист не исключил, что брачный договор все-таки существует, поскольку Татьяна Бакальчук – опытный предприниматель. В этом случае документ будет определять судьбу компании. Также Жорин предположил, что супруги уже провели переговоры по поводу раздела имущества. По его мнению, Владислав мог обратиться к Кадырову, поскольку его, вероятно, не устроили предложения со стороны жены.

Несмотря на возникший скандал, компании Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме и исполняют все обязательства в полном объеме, сказано в их совместном заявлении. В организациях выразили уверенность, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий.