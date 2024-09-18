Бакальчук назвала попытку проникновения в офисы Wildberries неудачным рейдерским захватом

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Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук назвала попытку проникновения в офисы компании неудачным рейдерским захватом. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Бакальчук рассказала, что 18 сентября группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. В результате ранены три человека, их состояние уточняется.

По словам основательницы компании, заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто о переговорах не договаривался. Она публично обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять на контроль эту ситуацию.

"У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка", – написала она.

На текущий момент обстановка стабильная, компания продолжает работу, заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

В результате потасовки у офиса Wildberries были задержаны около 10 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В свою очередь, сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что 18 сентября в 12:00 в офисе Wildberries в Романовом переулке должен был состояться очередной раунд переговоров.

"Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег. <...> Еще раз повторюсь: мы ехали на мирные переговоры для скорейшего разрешения ситуации с остановкой строительства складов Wildberries", – сообщил Бакальчук.

Он добавил, что окажет всю необходимую помощь следственным органам, чтобы разобраться в конфликте.

В конце июля Владислав Бакальчук, комментируя объединение компании Wildberries с группой Russ Outdoor, заявил, что в компании происходит "рейдерский захват".

Сама Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате. По ее словам, причиной изменений в фирме стал развод с ее мужем. Она также заявила, что Владислав владеет небольшой долей (1%) в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией. Исковое заявление к супругу она подала 30 июля.

Владислав Бакальчук позже заявил, что они с женой не составляли брачный договор, поэтому компания и совместно нажитое в браке имущество будет поделено пополам при разводе.