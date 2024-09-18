СК: два человека погибли в результате стрельбы в офисе Wildberries

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Два человека погибли от полученных повреждений во время стрельбы в офисе Wildberries. Об этом заявил Следственный комитет России в своем телеграм-канале.

Всего в результате стрельбы пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, прибывшие на вызов для пресечения противоправных действий. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им сейчас оказывается необходимая помощь.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"), статьей 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия"), статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), частью 2 статьи 330 УК РФ ("Самоуправство").

Бакальчук ранее заявила, что 18 сентября группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Изначально она сообщала о трех раненых. СМИ со ссылкой на правоохранительные органы передавали, что после этого инцидента около 10 человек были задержаны.

По мнению основательницы Wildberries, это происшествие является неудачным рейдерским захватом. Она также назвала заявления о якобы переговорах абсурдными, так как никто о переговорах не договаривался.

При этом сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук утверждает, что приехал с коллегами в офис компании для переговоров, связанных с остановкой строительства складов компании. Однако, по его словам, на входе на них напала служба охраны и неизвестные люди, которые спровоцировали вооруженный конфликт.

В настоящий момент все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают в штатном режиме.

В конце июля Владислав Бакальчук на фоне объединения компании Wildberries с группой Russ Outdoor заявил, что в компании происходит "рейдерский захват". Однако основательница Wildberries опровергла эту информацию.

По словам Бакальчук, причиной изменений в фирме стал развод с ее мужем, который владеет 1% в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией. 30 июля она направила иск к супругу.

