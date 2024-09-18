18 сентября, 18:29Происшествия
СК показал видео с места происшествия в офисе Wildberries
На кадрах видны последствия вооруженного конфликта, произошедшего в бизнес-центре "Романов двор" в Романовом переулке, где расположен один из офисов компании Wildberries.
18 сентября Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина совершила попытку захвата офисов Wildberries в столице.
Изначально она сообщала о трех раненых. Однако позже СК заявил о семи пострадавших и двух погибших.
Основательница Wildberries назвала случившееся неудачным рейдерским захватом, а заявления о якобы переговорах – абсурдом, так как о переговорах никто не договаривался.
При этом сооснователь компании Владислав Бакальчук заявил, что приехал с коллегами в офис Wildberries для переговоров, связанных с остановкой строительства складов компании. По его словам, на входе на них напала служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав этим вооруженный конфликт.
В конце июля Владислав Бакальчук назвал объединение Wildberries с группой Russ Outdoor "рейдерским захватом".
Но основательница компании опровергла это заявление. По ее словам, изменения в фирме произошли из-за ее развода с мужем, который владеет 1% в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией. 30 июля она направила иск о расторжении брака.
Владислав Бакальчук утверждает, что компания будет разделена пополам между бывшими супругами из-за отсутствия брачного договора.