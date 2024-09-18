Wildberries поможет родным и близким погибших при стрельбе

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Wildberries поможет родственникам охранников, которые погибли в результате перестрелки в офисе компании в столичном бизнес-центре "Романов двор". Об этом заявила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

Также онлайн-ретейлер принес искренние соболезнования семьям погибших. Кроме того, в заявлении объединенной компании Wildberries и Russ сказано, что ранения получили не только охранники офиса, но и правоохранители.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина совершила попытку захвата двух офисов компании в Москве.

Сперва, по ее словам, были ранены три человека. Но позже Следственный комитет заявил о семи пострадавших и двух погибших.

По мнению Бакальчук, произошедший инцидент является неудачным рейдерским захватом, а информацию о переговорах она назвала абсурдом, так как об этом не было и речи.

При этом сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что прибыл с коллегами в офис онлайн-ретейлера для переговоров о приостановке строительства складов компании. Однако, по его словам, на входе на них напала служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав тем самым вооруженный конфликт.

В конце июля Владислав Бакальчук на фоне объединения компании Wildberries с группой Russ Outdoor заявил, что в компании происходит "рейдерский захват". Однако основательница Wildberries опровергла эту информацию.

По словам Татьяны Бакальчук, причиной изменений в фирме стал развод с ее мужем, который владеет 1% в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией. 30 июля она направила иск к супругу.

Владислав Бакальчук утверждает, что из-за отсутствия брачного договора компания и совместно нажитое в браке имущество будет поделено пополам при разводе.

