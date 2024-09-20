Суд назначил по 15 суток ареста шести фигурантам дела о перестрелке у офиса WB в Москве

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Тверской суд Москвы назначил по 15 суток ареста за неповиновение требованиям полиции шести фигурантам дела о перестрелке возле офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы

Суд назначил по 15 суток ареста А. И. Чапанову, М.а Л. Чапанову, М. Р. Кодзоеву, А. Б. Ведзижеву, И. А. Цицкиеву и А. М. Цикиеву.

Как пишет со ссылкой на судебные документы РИА Новости, двое фигурантов получили 15 суток административного ареста за попытку проникновения в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Согласно материалам, у здания НИИ скорой помощи было около 30 человек, которые препятствовали работе приемного отделения. Они пытались проникнуть внутрь, конфликтуя между собой. В их числе были А. И. Чапанов и М. Р. Кодзоев.

Отмечается, что этим людям предложили покинуть прилегающую к медучреждению территорию, однако они не отреагировали. Их принудительно доставили в территориальный орган полиции.

Басманный суд Москвы арестовал 20 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries. Всего, как сообщал СМИ один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены около 27 человек.

В число задержанных также вошел и Владислав Бакальчук, которому следователи предъявили обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство". Однако ходатайство об аресте сооснователя Wildberries пока не поступало в суд.

Сама перестрелка у офиса Wildberries произошла 18 сентября. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявляла, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Она также назвала этот инцидент неудачным рейдерским захватом, а информацию о якобы переговорах для приостановки строительства складов компании, на которые приехала вышеназванная группа людей, – абсурдом, так как об этом никто не договаривался.

Владислав Бакальчук, в свою очередь, заявлял, что на входе в офис Wildberries на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав этим вооруженный конфликт. Кроме того, он считает, что группа Russ Outdoor при попытке объединиться с Wildberries занимается "рейдерским захватом".

Однако сама Татьяна Бакальчук опровергла это, объяснив, что все изменения в фирме связаны с бракоразводным процессом с супругом, который владеет 1% в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

30 июля она направила документы на развод, но ее супруг настаивает на том, что из-за отсутствия брачного договора компания и совместно нажитое с Татьяной имущество будет поделено пополам.

