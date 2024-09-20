Суд в Москве арестовал 20 фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries

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Басманный суд Москвы в общей сложности заключил под стражу 20 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Шесть фигурантов получили по 15 суток ареста.

Агентство со ссылкой на судебные документы пишет, что двое фигурантов получили 15 суток административного ареста за попытку проникновения в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Согласно материалам, у здания НИИ скорой помощи было около 30 человек, которые препятствовали работе приемного отделения. Они пытались проникнуть внутрь, конфликтуя между собой. В их числе были А. И. Чапанов и М. Р. Кодзоев.

Отмечается, что этим людям предложили покинуть прилегающую к медучреждению территорию, однако они не отреагировали. Их принудительно доставили в территориальный орган полиции.

Ранее 20 сентября инстанция арестовала 10 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries. Всего, как сообщил СМИ один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены 27 человек.

В число задержанных также вошел и Владислав Бакальчук, которому следователи предъявили обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство". При этом ходатайство об аресте Бакальчука пока не поступало в суд.

Перестрелка у офиса Wildberries произошла 18 сентября. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявляла, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Она также назвала этот инцидент неудачным рейдерским захватом, а информацию о якобы переговорах для приостановки строительства складов компании, на которые приехала вышеназванная группа людей, – абсурдом, так как об этом никто не договаривался.

Владислав Бакальчук, в свою очередь, утверждал, что на входе в офис Wildberries на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав этим вооруженный конфликт. Кроме того, он считает, что группа Russ Outdoor при попытке объединиться с Wildberries занимается "рейдерским захватом".

Однако сама Татьяна Бакальчук опровергла это, объяснив, что все изменения в фирме связаны с бракоразводным процессом с ее мужем, который владеет 1% в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

30 июля она подала документы на развод, но ее супруг настаивает на том, что из-за отсутствия брачного договора компания и совместно нажитое с Татьяной имущество будет поделено пополам.

