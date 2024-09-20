РИА Новости: в доме Владислава Бакальчука начали проводить обыски

Фото: телеграм-канал "Владислав Бакальчук"

Правоохранительные органы проводят обыски по месту жительства сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Ранее Бакальчука задержали на 48 часов, после чего следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство". Это произошло после перестрелки, случившейся 18 сентября у офиса Wildberries в Москве. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали.

Основательница компании Татьяна Бакальчук утверждала, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы онлайн-ретейлера в столице. Она назвала этот инцидент неудачным рейдерским захватом, а информацию о якобы переговорах, на которые приехала группа вышеназванных лиц для приостановки строительства складов компании, – абсурдом, так как об этом никто не договаривался.

Сам Владислав Бакальчук объяснял, что на входе в офис Wildberries на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав этим вооруженный конфликт.

Всего, как сообщил СМИ один из участников процесса, по делу о стрельбе у офиса Wildberries были задержаны и допрошены 27 человек. Басманный суд Москвы уже арестовал 10 человек.

Владислав Бакальчук считает, что группа Russ Outdoor при попытке объединиться с Wildberries занимается "рейдерским захватом", но Татьяна Бакальчук опровергла это, объяснив, что все изменения в фирме связаны с бракоразводным процессом с ее мужем, который владеет 1% в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

30 июля она подала документы на развод, но ее супруг настаивает на том, что из-за отсутствия брачного договора компания и совместно нажитое с Татьяной имущество будет поделено пополам.

