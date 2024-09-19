ТАСС: суд в Москве арестовал первого фигуранта по делу о стрельбе у офиса Wildberries

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Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries в центре столицы, который принимал непосредственное участие в произошедшем инциденте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Он также уточнил, что всего по делу проходят около 27 человек. Так, 18 сентября были задержаны и допрошены 13 человек, а 19-го числа – еще 14 граждан.

"Насколько я понимаю, СК намерен ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", – предположил в разговоре с агентством один из участников процесса.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве.

Сперва Бакальчук сообщила о трех раненых, однако позже СК опубликовал обновленные данные, согласно которым 7 человек пострадали и еще двое погибли.

Основательница Wildberries назвала инцидент, произошедший в тот день, неудачным рейдерским захватом, а информацию о якобы переговорах, на которые пришла группа людей, – абсурдом, так как об этом никто не договаривался.

Владислав Бакальчук объяснял, что приезжал с коллегами в офис Wildberries для переговоров, по результатам которых хотел остановить строительство складов компании. Однако, по его словам, на входе на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав этим вооруженный конфликт.

В результате Бакальчука задержали на 48 часов, а следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство".

В конце июля Владислав Бакальчук указал на то, что группа Russ Outdoor при попытке объединиться с Wildberries занимается "рейдерским захватом". Однако Татьяна Бакальчук опровергла это заявление. Она объяснила, что все изменения в фирме связаны с бракоразводным процессом с ее мужем, который владеет 1% в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

30 июля основательница Wildberries направила в суд иск о расторжении брака, однако ее супруг склоняется к тому, что из-за отсутствия брачного договора компания и совместно нажитое с Татьяной имущество будет поделено пополам.

