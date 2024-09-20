СК просит арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries

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Следствие просит арестовать свыше 20 фигурантов дела о перестрелке возле офиса Wildberries. Об этом сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы, уточнив, что ходатайства о заключении под стражу сооснователя компании Владислава Бакальчука среди поступивших материалов не обнаружено.

В свою очередь, пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила об аресте на 15 суток двоих фигурантов дела о перестрелке возле офиса Wildberries за неповиновение требованиям сотрудников полиции – А. И. Чапанова и М. Р. Кодзоева.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал до 18 ноября шестерых участников перестрелки у офиса Wildberries. Всего, как сообщил СМИ один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены 27 человек.

В число задержанных также вошел и Владислав Бакальчук, которому следователи предъявили обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство".

Сам инцидент с перестрелкой произошел 18 сентября. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявляла, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве.

Изначально Бакальчук сообщала о трех раненых, однако позже СК разместил обновленные данные, согласно которым 7 человек пострадали и еще двое погибли.

Основательница Wildberries назвала этот инцидент неудачным рейдерским захватом, а информацию о якобы переговорах для приостановки строительства складов компании, на которые приехала вышеназванная группа людей, – абсурдом, так как о переговорах никто не договаривался.

Владислав Бакальчук объяснял, что приезжал в офис Wildberries для переговоров, но на входе на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав этим вооруженный конфликт. В конце июля он также назвал попытки группы Russ Outdoor объединиться с Wildberries "рейдерским захватом".

Однако сама Татьяна Бакальчук опровергла это, объяснив, что все изменения в фирме связаны с бракоразводным процессом с ее мужем, который владеет 1% в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

30 июля основательница Wildberries подала в суд иск о расторжении брака, однако ее супруг считает, что из-за отсутствия брачного договора компания и совместно нажитое с Татьяной имущество будет поделено пополам.

