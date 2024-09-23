Татьяна Бакальчук сообщила о смене фамилии

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила в телеграм-канале, что сменила фамилию на девичью и вновь стала Ким.

"Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким", – написала предприниматель.

В объединенной компании Wildberries и Russ уточнили ТАСС, что также запущена официальная процедура смены фамилии.

30 июля Татьяна Бакальчук подала исковое заявление к Владиславу Бакальчуку о разводе. Предварительное заседание по иску назначено на 16 октября.

В конце июля Владислав Бакальчук, комментируя объединение компании Wildberries с группой Russ Outdoor, заявил, что в компании происходит "рейдерский захват".

Сама Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате. По ее словам, причиной изменений в фирме стал развод с ее мужем. Она также заявила, что Владислав владеет небольшой долей (1%) в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

18 сентября у офиса Wildberries в Москве произошла перестрелка. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали. Татьяна Бакальчук утверждала, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы онлайн-ретейлера в столице.

Сам Владислав Бакальчук объяснял, что на входе в офис Wildberries на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав таким образом вооруженный конфликт. Мужчина был задержан, но позже его отпустили. Следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство".

В общей сложности Басманный суд Москвы заключил под стражу 30 человек, которые проходят по делу о стрельбе. Все заседания проводились в закрытом режиме.