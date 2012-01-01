Что известно о стрельбе в офисе Wildberries в Москве

Конфликт со стрельбой произошел в офисе Wildberries в центре Москвы. Сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук утверждает, что приехал туда на переговоры, но на них напала охрана. Однако его супруга, основатель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук обвинила в случившемся мужа. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мы ехали на переговоры"

Фото: Москва 24

Стрельба в офисе компании Wildberries, который находится в бизнес-центре в Романовом переулке в Москве, произошла днем 18 сентября. По словам основателя и гендиректора маркетплейса Татьяны Бакальчук, группа людей под руководством ее супруга, Владислава Бакальчука, а также Сергея Ануфриева и Владимира Бакина пыталась захватить офисы Wildberries в столице.

"Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел", – написала Бакальчук в своих соцсетях.



Татьяна Бакальчук основатель и гендиректор Wildberries Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка.

В свою очередь, сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что приехал в офис на переговоры.

"Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег. <...> Еще раз повторюсь: мы ехали на мирные переговоры для скорейшего разрешения ситуации с остановкой строительства складов Wildberries", – сказал он.

Бакальчук также отметил, что переговоры должны были коснуться невыплат зарплаты сотрудникам, а принимающая сторона была уведомлена о визите за сутки.

"Хотел урегулировать этот вопрос цивилизованно, но нас встретили стрельбой", – заявил он.

При этом Татьяна подчеркнула, что ни о какой встрече не была предупреждена.

"Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался", – заверила она.



В конце июля Владислав Бакальчук на фоне объединения компании Wildberries с группой Russ Outdoor заявил, что в компании происходит "рейдерский захват". Однако основательница Wildberries опровергла эту информацию. По словам Бакальчук, причиной изменений в фирме стал развод с ее мужем, который владеет 1% в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией. 30 июля она направила иск к супругу.

Помощь погибшим

Фото: Москва 24

По данным Следственного комитета России, в результате стрельбы погибли два человека.

"Пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных повреждений два человека скончались", – уточнили в ведомстве.



из сообщения СК РФ Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве, уточнили в СК.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что окажут поддержку родным и близким двух охранников, погибших при стрельбе. Там также добавили, что несмотря на ситуацию, все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries функционируют в штатном режиме.