Гендиректор Wildberries Бакальчук назвала абьюз мужа причиной развода

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Основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что разводится с мужем сооснователем маркетплейса Владиславом Бакальчуком из-за его абьюзивного поведения. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Светланы Бондарчук "Света вокруг света".

По словам предпринимательницы, она любила супруга, была идеальной женой и проявляла жертвенность в отношениях. Однако поведение избранника оказалось некорректным и негативно сказывалось на семье.

Она вспоминает, что он мог испортить любое мероприятие, если что-то было не по его вкусу, и ожидал от нее идеального поведения. Бизнесвумен уточнила, что она пережила множество действий со стороны супруга, которые правильный мужчина не должен позволять себе по отношению к жене, детям и матери своей жены.

"Мне в лицо были кинуты ужасные слова. Я просто поняла, что я себя не на помойке нашла, я не потерплю к себе такого отношения. Я сидела слушала, как поливают грязью меня, мою маму, и понимала, что все, я больше этого терпеть не буду, – поделилась Бакальчук.

Помимо этого, гендиректор маркетплейса рассказала, что ее муж часто находился вне дома, в то время как она обеспечивала быт и решала семейные проблемы. Последней каплей для нее стала очередная ссора, после которой она и подала заявление на развод.

"Конечно, для него это был как снег на голову, у него-то все было хорошо. Но то, через что я прошла – ни одна уважающая себя женщина не осталась бы после этого в такой семье", – заключила предпринимательница.

23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с ситуацией по объединению компании Wildberries с группой Russ Outdoor. Поручение он дал после слов Владислава Бакальчука, супруга основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, о захвате компании.

Сама Бакальчук опровергла информацию о рейде. По ее словам, причиной изменений в фирме стал развод с ее мужем. Она также заявила, что Владислав владеет небольшой долей (1%) в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией. Исковое заявление к супругу она подала 30 июля.

Владислав Бакальчук позже заявил, что они с женой не составляли брачный договор, поэтому компания и совместно нажитое в браке имущество будет поделено пополам при разводе. Он также добавил, что попытается бороться за семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.