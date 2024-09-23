Песков заявил, что конфликт вокруг Wildberries не является темой Кремля

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию вокруг Wildberries.

По его словам, этот конфликт не является темой для комментариев Кремля.

"Упомянутые вами события сейчас расследуются следственными органами, этим занимаются правоохранительные органы", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Владислав Бакальчук, комментируя это, заявил, что в компании происходит "рейдерский захват".

Сама Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате. По ее словам, причиной изменений в фирме стал развод с ее мужем. Она также заявила, что Владислав владеет небольшой долей (1%) в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

18 сентября у офиса Wildberries в Москве произошла перестрелка. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали. Татьяна Бакальчук утверждала, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы онлайн-ретейлера в столице.

Сам Владислав Бакальчук объяснял, что на входе в офис Wildberries на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав таким образом вооруженный конфликт. Мужчина был задержан, но позже его отпустили. Следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство".

В общей сложности Басманный суд Москвы заключил под стражу 30 человек, которые проходят по делу о стрельбе. Все заседания проводились в закрытом режиме.