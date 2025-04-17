Суд передал Татьяне Ким долю Владислава Бакальчука в Wildberries

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Савеловский суд столицы по делу о разделе имущества основательницы Wildberries Татьяны Ким и ее бывшего супруга Владислава Бакальчука вынес решение в пользу первой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

"По решению судьи 1-процентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким. Татьяна Ким стала владельцем 100% компании", – говорится в сообщении.

Также за Ким останется 100% доли в ООО "Вайлдберриз банк" и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.

В 2024 году Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о своем объединении, но в ответ на это экс-супруг Ким назвал происходящее рейдерским захватом. Сама предпринимательница опровергла слова Бакальчука и связала спор с бракоразводным процессом.

В Москве возле офиса компании случилась перестрелка. По версии Ким, группа людей под руководством самого Бакальчука попыталась проникнуть в офисы ретейлера и захватить их. Бывший супруг Ким объяснил это нападением службы охраны.

В результате перестрелки погибли 2 человека, еще 7 пострадали. Бакальчук был задержан, но затем его отпустили. Ему предъявили обвинение в убийстве, самоуправстве, покушении на убийство и покушении на сотрудника правоохранительных органов.

В 2025 году брак Ким и Бакальчука был официально расторгнут. Бывший муж предпринимательницы подчеркнул, что "история длиною в 22 года завершена". Суд решил оставить детей с матерью, несмотря на намерение их отца принимать участие в воспитании.

