31 января, 15:39Политика
Дмитриев сообщил о своем визите в Майами
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил свой визит в Майами 31 января.
На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) глава РФПИ выложил снимок с треком самолета, подлетающего к американскому штату Флорида.
"Снова в Майами", – говорится в публикации.
По данным журналистов, в США Дмитриев планирует встретиться с представителями администрации президента США Дональда Трампа.
До этого политик уже проводил переговоры со спецпредставителем американского главы Стивом Уиткоффом на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Их встреча продолжалась более двух часов, на ней также присутствовал зять Трампа Джаред Кушнер. Уиткофф отмечал, что оценивает переговоры как "очень позитивные", однако подробностей он не привел.