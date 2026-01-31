Дмитриев сообщил о своем визите в Майами

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил свой визит в Майами 31 января.

На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) глава РФПИ выложил снимок с треком самолета, подлетающего к американскому штату Флорида.

"Снова в Майами", – говорится в публикации.

По данным журналистов, в США Дмитриев планирует встретиться с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

До этого политик уже проводил переговоры со спецпредставителем американского главы Стивом Уиткоффом на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Их встреча продолжалась более двух часов, на ней также присутствовал зять Трампа Джаред Кушнер. Уиткофф отмечал, что оценивает переговоры как "очень позитивные", однако подробностей он не привел.