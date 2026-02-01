Форма поиска по сайту

01 февраля, 22:55

Происшествия

Поезда изменят маршруты после схода вагонов с рельсов под Кировом

Фото: 123RF.com/alenka2194

Поезда изменят маршруты после схода с рельсов 21 грузового вагона в Кировской области. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

В частности, через станции Киров – Балезино – Ижевск – Агрыз – Арзамас проследуют поезда № 91 Северобайкальск – Москва, № 31 Киров – Москва, № 11 Новый Уренгой – Москва. Затем со станции Нижний Новгород составы продолжат движение по основному маршруту.

В свою очередь, поезд № 1 Владивосток – Москва проедет через станции Киров – Балезино – Ижевск – Агрыз – Арзамас – Нижний Новгород – Новки – Иваново. Со станции Ярославль состав будет ехать по основному маршруту.

Поезд № 2 Москва – Владивосток проследует через станции Котельнич – Нижний Новгород – Арзамас – Агрыз – Ижевск. Далее со станции Чепца поезд продолжит путь по основному маршруту.

Поезд № 311 Воркута – Новороссийск проедет через станции Киров – Балезино – Ижевск – Агрыз. Со станции Арзамас он будет ехать по основному маршруту. Поезд № 290 Нижний Новгород – Москва проследует через станции Котельнич – Свеча – Вологда – Коноша. Со станции Котлас состав поедет по основному маршруту.

Как уточнили в ФПК, пассажиров информируют обо всех корректировках с помощью СМС.

По данным пресс-службы Горьковской железной дороги, после схода с рельсов грузовых вагонов придется восстановить около 900 метров железнодорожного полотна.

"Более 300 железнодорожников задействовано в восстановительных работах в Кировской области. <…> На данный момент ведется уборка сошедших с рельсов вагонов. Готовится замена поврежденных элементов инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Грузовые вагоны сошли с рельсов 1 февраля на перегоне Оричи – Шалегово. О пострадавших информация не поступала.

Из-за инцидента в пути задерживались 5 электричек. Их пассажиров планировалось доставить до места назначения автобусами. Также опаздывали 3 поезда дальнего следования.

Новости регионов: машинист погиб при сходе с рельсов тепловоза в Ленинградской области

происшествиятранспортрегионы

