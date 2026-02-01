01 февраля, 21:23Происшествия
Пять электричек задерживаются под Кировом из-за схода грузовых вагонов с рельсов
Фото: 123RF.com/valerapg55
В Кировской области задерживаются 5 электричек из-за схода с рельсов 21 вагона грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД)
"Пассажиры задержанных пригородных поездов в Кировской области будут доставлены до места назначения автобусами", – говорится в публикации.
Кроме того, опаздывают 3 пассажирских поезда дальнего следования. В составах поддерживается комфортная температура. Пассажиров поездов, задерживающихся более 4 часов, обеспечат питанием, указали в ГЖД.
Грузовые вагоны сошли с рельсов 1 февраля на перегоне Оричи – Шалегово. На место ЧП направили восстановительные составы, пострадавших среди людей нет. Для координации работ по ликвидации последствий аварии также создали оперштаб.
