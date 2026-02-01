Форма поиска по сайту

01 февраля, 21:23

Происшествия

Пять электричек задерживаются под Кировом из-за схода грузовых вагонов с рельсов

Фото: 123RF.com/valerapg55

В Кировской области задерживаются 5 электричек из-за схода с рельсов 21 вагона грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД)

"Пассажиры задержанных пригородных поездов в Кировской области будут доставлены до места назначения автобусами", – говорится в публикации.

Кроме того, опаздывают 3 пассажирских поезда дальнего следования. В составах поддерживается комфортная температура. Пассажиров поездов, задерживающихся более 4 часов, обеспечат питанием, указали в ГЖД.

Грузовые вагоны сошли с рельсов 1 февраля на перегоне Оричи – Шалегово. На место ЧП направили восстановительные составы, пострадавших среди людей нет. Для координации работ по ликвидации последствий аварии также создали оперштаб.

Новости регионов: в Амурской области девять вагонов сошли с рельсов

происшествиятранспортрегионы

