СК предъявил обвинение задержанному по делу об убийстве ребенка в Петербурге

Фото: MAX/"Следком"

Следствие предъявило обвинение задержанному по делу об убийстве 9-летнего ребенка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского управления СК РФ.

По данным представителей ведомства, 30 января мужчина, передвигаясь на автомобиле от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к месту своего проживания, посадил в салон мальчика. Позже между ними вспыхнул конфликт, в результате которого обвиняемый напал на ребенка и ударил его кулаком в голову. От полученных травм мальчик умер на месте. После этого мужчина попытался скрыть преступление и сбросил тело ребенка в водоем в Ломоносовском районе.

Следствие направит в суд ходатайство об аресте обвиняемого. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет назначен ряд судебных экспертиз.

Ребенок ушел из дома 30 января и не вернулся. Выяснилось, что он сел в автомобиль, за рулем которого, по данным СМИ, был 38-летний уроженец ЛНР.

Вскоре подозреваемого в похищении мальчика задержали. Сначала он отказался давать показания, однако позже признался в убийстве ребенка.

По данным СМИ, задержанный рассказал, что предложил ребенку 5 тысяч рублей за интимную связь. Однако тот отказался и заявил, что расскажет об этом. После слов ребенка мужчина испугался и решил его убить.

В местах пребывания подозреваемого провели обыски. На электронных устройствах мужчины была обнаружена порнография с участием несовершеннолетних, указали журналисты.

Спустя несколько дней тело ребенка нашли около Нижнего Шингерского водопада в Ленобласти. Журналисты уточнили, что он был убит еще до того, как его тело сбросили в воду.

