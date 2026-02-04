Форма поиска по сайту

04 февраля, 08:47

ЦБ принял решение сохранять жесткую ДКП

Фото: depositphotos/valphoto

Центробанк России принял решение сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП). Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", который подготовил департамент исследований и прогнозирования ЦБ.

"Реакция цен на повышение налогов и тарифов в январе несет риски сохранения высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В свою очередь, это может удлинить инерционный инфляционный "хвост" от январского роста цен и замедлить дальнейшее снижение темпов роста цен", – сказано в публикации.

В связи с этим необходима дополнительная осмотрительность при принятии решения по ДКП для исключения ускорения роста цен, что привело бы к необходимости повышения ключевой ставки.

В Центробанке напомнили, что благодаря жесткой денежно-кредитной политике инфляция в стране в 2025 году стала самой низкой за последние несколько лет. Однако инфляционные ожидания и инфляционное давление пока что повышены.

Ранее в ЦБ указали, что сохранение ключевой ставки на текущем повышенном уровне вплоть до марта может оказаться неоправданной мерой на фоне наблюдающегося замедления роста российской экономики.

По мнению экспертов, ЦБ может снизить ключевую ставку до 15–15,5% годовых на следующем заседании, которое состоится 13 февраля. В таком случае ставки по вкладам опустятся до 13–14%.

Путин поручил ускорить темпы роста отечественной экономики

