04 февраля, 18:14

Экономика

ЦБ РФ будет снижать ключевую ставку соразмерно замедлению инфляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снижение ключевой ставки в России будет проводиться соразмерно замедлению инфляции. Об этом заявил зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин в эфире радио РБК.

Он назвал важной частью соответствие динамики цен цели по инфляции в 4%, поэтому регулятор будет внимательно следить за уменьшением нормы сбережений по мере смягчения денежно-кредитной политики.

"Если снижать ставку ради того, чтобы ее снижать, – вот это точно не то, ради чего Центральный банк существует", – добавил Заботкин.

Ранее Владимир Путин заявил, что зафиксированный в начале года рост цен будет краткосрочным, а к декабрю инфляция снизится до 5%. По его словам, схожая динамика фиксировалась в 2025-м, когда показатель сократился до 5,6%.

Президент России объяснил, что в начале года инфляция незначительно ускорилась из-за перенастройки налоговой системы.

При этом ЦБ РФ принял решение сохранять жесткую денежно-кредитную политику. Регулятор отметил, что благодаря этому инфляция в стране в 2025 году стала самой низкой за последние несколько лет.

ЦБ примет решение по ключевой ставке 13 февраля

