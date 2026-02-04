04 февраля, 18:14Экономика
ЦБ РФ будет снижать ключевую ставку соразмерно замедлению инфляции
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Снижение ключевой ставки в России будет проводиться соразмерно замедлению инфляции. Об этом заявил зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин в эфире радио РБК.
Он назвал важной частью соответствие динамики цен цели по инфляции в 4%, поэтому регулятор будет внимательно следить за уменьшением нормы сбережений по мере смягчения денежно-кредитной политики.
"Если снижать ставку ради того, чтобы ее снижать, – вот это точно не то, ради чего Центральный банк существует", – добавил Заботкин.
Ранее Владимир Путин заявил, что зафиксированный в начале года рост цен будет краткосрочным, а к декабрю инфляция снизится до 5%. По его словам, схожая динамика фиксировалась в 2025-м, когда показатель сократился до 5,6%.
Президент России объяснил, что в начале года инфляция незначительно ускорилась из-за перенастройки налоговой системы.
При этом ЦБ РФ принял решение сохранять жесткую денежно-кредитную политику. Регулятор отметил, что благодаря этому инфляция в стране в 2025 году стала самой низкой за последние несколько лет.
ЦБ примет решение по ключевой ставке 13 февраля