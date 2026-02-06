Поезда на МЦД-2 следуют с отклонением от графика из-за остановки состава

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поезда следуют с отклонением от графика на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) в связи с остановкой состава по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что поезд остановился на перегоне Павшино – Тушино. Было организовано реверсивное движение в сторону Москвы. В 06:30 движение по двум путям восстановили.

МЖД и ЦППК делают все необходимое для сокращения времени опоздания составов.

Ранее несколько поездов задерживались на Московской железной дороге из-за локальных затруднений. Они следовали с опозданием на 6–25 минут. При этом на МЦД поезда курсировали в соответствии с установленным интервалом.

