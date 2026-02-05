Маршрут четырех поездов в Москву изменится из-за ЧП в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Маршрут четырех поездов в Москву и двух из столицы изменится из-за ЧП с цистернами в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

"Принимаем все возможные меры для восстановления графика движения. Чтобы разделить потоки поездов и не допускать скопления составов на станции, часть поездов проследует в обход станции Кочетовка", – говорится в сообщении.

Как уточнил перевозчик, через станции Ожерелье – Узловая – Елец – Грязи с выходом на основной маршрут на станции Мичуринск-Уральский проедут составы № 5 Москва – Астрахань и № 85 Москва – Дербент. Через станции Мичуринск Уральский – Грязи – Елец – Узловая с выходом на основной маршрут на станции Ожерелье проследуют поезда № 31 Тамбов – Москва, № 9 Саратов – Москва, № 47 Балаково – Москва и № 135 Саратов – Москва.

При этом пассажирам вернут деньги за проезд в полном объеме. Средства за билеты, приобретенные онлайн, поступят в течение 7 дней. Если билеты покупались за наличные, для оформления возврата пассажирам рекомендовано обратиться в билетные кассы ФПК.

Сведения о фактическом движении поездов можно посмотреть в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте РЖД. Кроме того, можно обратиться по номеру центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775–00–00.

Сход вагонов грузового состава произошел 4 февраля в городе Мичуринске. В результате загорелись цистерны с топливом.

Огонь удалось полностью ликвидировать 5 февраля. В результате инцидента никто не пострадал. Также ЧП не повлекло угрозы для населения и инфраструктуры.

При этом из-за аварии в пути задерживались 8 пассажирских поездов. Более того, движение транспорта ограничили на дорогах, ведущих в поселки Садострой и 2-й Пятилетки.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

