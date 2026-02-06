Суд арестовал задержанного после перестрелки на Рублевке

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу мужчину, задержанного после перестрелки на Рублевском шоссе. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Уточняется, что он пробудет под арестом до 3 апреля. Мужчине предъявлено обвинение по статьям об убийстве и хранении оружия.

О перестрелке на Рублевском шоссе стало известно 3 февраля. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, двое подозреваемых в похищении человека в Пензенской области открыли огонь по сотрудникам полиции при задержании.

В ответ правоохранители применили табельное оружие. В ходе перестрелки один из подозреваемых получил смертельные ранения. Второй был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь правоохранителя.

Позже в автомобиле на западе Москвы было обнаружено тело таксиста. Установлено, что он согласился подвезти подозреваемых из Самарской области до Москвы за 85 тысяч рублей, однако злоумышленники отказались оплачивать поездку и расправились с мужчиной.

