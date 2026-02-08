Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 08:00 в воскресенье, 8 февраля, по местному времени (23:00 в субботу, 7 февраля, по московскому времени) в 169-ти километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского.

Также отмечается, что очаг сейсмического события залегал на глубине 27,3 километра.

Ранее землетрясение магнитудой 5,8 произошло у восточного побережья полуострова в Тихом океане. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского.

Эпицентр находился в 94 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг располагался на глубине 29,8 километра.